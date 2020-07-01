Ликвидация подлодки и высадка десанта: Украина провела масштабные учения

Фото: учения в Николаевской области (mil.gov.ua)

Пятидневные учения прошли в Николаевской области

В Николаевской области завершились пятидневные масштабные учения военной морской авиации. В рамках учений был отработан поиск и ликвидация подводной лодки противника, а также высадка десанта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Сообщается, что к учениям привлекли почти весь личный состав Морской авиационной бригады, вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолет Ан-26. Экипажи совершенствовали летные навыки, отрабатывали поиск и оказание неотложной помощи как гражданским, так и пилотам.

Одна из главных задач учений - развертывание по тревоге и подготовка внебазового аэродрома к приему авиатехники, организация полевого лагеря с командным пунктом, местами для еды, отдыха и т. п.

"Кульминацией учений для морских авиаторов стал поиск и отслеживание субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что были отработаны элементы перевозки и десантирования сил морской пехоты. Подразделения на вертолетах Ми-8 выполнили переброску в заданный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку.

Фото: учения в Николаевской области (mil.gov.ua)

Напомним, ранее командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев в комментарии РБК-Украина заявил, что армия усилила боевые возможности на крымском направлении.

Кроме того, в материале "Война за воду: может ли Россия снова напасть на Украину из-за засухи в Крыму" говорится, что ВМС готовы сдержать возможную атаку российской армии с моря и суши.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина