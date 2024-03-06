Ліквідація організаторки "виборів" у Бердянську - чергова операція ГУР, - джерело

"Це була чергова операція ГУР. Якщо хтось запитає про український "Моссад", то можна знову переконатися, що така робота триває і точно буде продовжена. За злочини буде покарання", - розповіло джерело.

Ліквідація організаторки "виборів" у Бердянську

Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Підірвали одну з організаторок "виборів" РФ.

У Бердянській міській військовій адміністрації показали відео наслідків підриву колаборантки в тимчасово окупованому місті.

Пізніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні вдалося ліквідувати Світлану Самойленко, яка займалася організацією "виборів" диктатора Володимира Путіна на окупованій території.