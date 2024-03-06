UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ліквідація організаторки "виборів" у Бердянську - чергова операція ГУР, - джерело

Фото: ліквідація організаторки "виборів" у Бердянську - чергова операція ГУР (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Ліквідація у тимчасово окупованому Бердянську Світлани Самойленко - організаторки "виборів" диктатора Володимира Путіна - це чергова операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у розвідці.

"Це була чергова операція ГУР. Якщо хтось запитає про український "Моссад", то можна знову переконатися, що така робота триває і точно буде продовжена. За злочини буде покарання", -  розповіло джерело.

Ліквідація організаторки "виборів" у Бердянську

Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Підірвали одну з організаторок "виборів" РФ.

У Бердянській міській військовій адміністрації показали відео наслідків підриву колаборантки в тимчасово окупованому місті.

Пізніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні вдалося ліквідувати Світлану Самойленко, яка займалася організацією "виборів" диктатора Володимира Путіна на окупованій території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БердянськГУРВійна Росії проти України