ГУР підтвердило ліквідацію організаторки "виборів" у Бердянську
У тимчасово окупованому Бердянську сьогодні вдалося ліквідувати Самойленко Світлану, яка займалася організацією "виборів" диктатора Володимира Путіна на окупованій території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Що відомо про Самойленко
Після окупації міста у 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю з росіянами та отримала місце в російській окупаційній "адміністрації".
Так званий "військовий комендант" Бердянська полковник ЗС РФ Артем Бардін "призначив" Світлану Самойленко на посаду "заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів". Чоловік і повнолітній син жінки також служать російським окупантам.
Причетність Самойленко до "виборів"
За фактом співпраці Самойленко Світлани з російською окупаційною армією правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за статтею про колабораційну діяльність.
У рамках підготовки до псевдовиборів Путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитися перед росіянами. Вона займалася залякуванням і тероризуванням жителів Бердянська, змушувала їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні.
6 березня 2024 року Самойленко Світлану Володимирівну ліквідували в Бердянську.
Що передувало
Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався вибух. Підірвали одну з організаторок "виборів" РФ.
Пізніше в Бердянській міській військовій адміністрації показали відео наслідків підриву колаборантки в тимчасово окупованому місті.
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