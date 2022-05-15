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Ліквідація ОПЗЖ не вплинула на позбавлення мандату депутатів фракції, - Стефанчук

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Неділя 15 травня 2022 18:42
Ліквідація ОПЗЖ не вплинула на позбавлення мандату депутатів фракції, - Стефанчук Фото: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: РБК-Україна

Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді перестала існувати, але це ніяк не вплинуло на мандати її колишніх членів.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"З огляду на те, що кількість народних депутатів у ОПЗЖ стала меншою за 17, ця фракція, згідно з Регламентом ВР, перестала існувати в парламенті. Зрозуміло, що це не впливає на депутатів, які були та є її членами", - розповів Стефанчук.

Голова ВР уточнив, що така ситуація пов’язана з процедурою позбавлення мандату, яка прописана в Конституції України.

"Ми йдемо шляхом, передбаченим Конституцією України, та не можемо вчиняти в незаконний спосіб", - наголосив Стефанчук.

При цьому він підкреслив, що найкращий варіант знищення проросійських фракцій і партій буде продемонстровано на наступних виборах, тому що саме народ дасть оцінку всім нардепам, які підтримували курс України на схід.

"Це буде в законний спосіб, в який ми зможемо очистити владу від проросійських впливів", - резюмував голова ВР.

Нагадаємо, фракція "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ) у Верховній раді України була ліквідована 12 травня.

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Руслан Стефанчук Верховна рада Опозиційна платформа За життя
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