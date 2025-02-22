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Ліквідація наслідків атаки на ЧАЕС триває дев’ятий день: яка ситуація

Субота 22 лютого 2025 12:57
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Ліквідація наслідків атаки на ЧАЕС триває дев’ятий день: яка ситуація Фото: Ліквідація наслідків атаки на ЧАЕС триває дев’ятий день (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару на Чорнобильській АЕС. За допомогою дронів з тепловізорами фахівці працюють над ліквідацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Станом на 22 лютого 2025 року рятувальні роботи на Чорнобильській АЕС тривають.

Команди верхолазів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) працюють над частковим розкриттям конструкцій укриття та ліквідацією осередку тління, що виник на північній стороні арки.

Фото: ДСНС України

Для проведення операцій фахівці використовують дрони з тепловізорами, що дозволяє ефективно моніторити ситуацію та швидко реагувати на будь-які зміни.

Радіаційний фон на території промислового майданчика Чорнобильської АЕС знаходиться в межах норми і не становить загрози для здоров'я людей.

Атака дрона на ЧАЕС

В ніч 14 лютого російські військові завдали чергового удару дроном по Україні. Під атакою опинився саркофаг на Чорнобильській АЕС, куди безпілотник з фугасною бойовою частиною влучив на низькій висоті (до 85 метрів), що ускладнило його виявлення радарами.

За інформацією Державного агентства України з управління зоною відчуження, наслідки могли бути значно важчими, якби дрон влучив на 15 метрів ближче до важливих частин споруди.

На даний момент роботи з гасіння пожежі на ЧАЕС тимчасово призупинено, однак триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотних апаратів. 17 лютого, на саркофазі виявлено нові осередки тління, що потребують негайного реагування.

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