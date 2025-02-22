Ліквідація наслідків атаки на ЧАЕС триває дев’ятий день: яка ситуація

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару на Чорнобильській АЕС. За допомогою дронів з тепловізорами фахівці працюють над ліквідацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Радіаційний фон на території промислового майданчика Чорнобильської АЕС знаходиться в межах норми і не становить загрози для здоров'я людей.

Для проведення операцій фахівці використовують дрони з тепловізорами, що дозволяє ефективно моніторити ситуацію та швидко реагувати на будь-які зміни.

Команди верхолазів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) працюють над частковим розкриттям конструкцій укриття та ліквідацією осередку тління, що виник на північній стороні арки.

Станом на 22 лютого 2025 року рятувальні роботи на Чорнобильській АЕС тривають.

Атака дрона на ЧАЕС

В ніч 14 лютого російські військові завдали чергового удару дроном по Україні. Під атакою опинився саркофаг на Чорнобильській АЕС, куди безпілотник з фугасною бойовою частиною влучив на низькій висоті (до 85 метрів), що ускладнило його виявлення радарами.

За інформацією Державного агентства України з управління зоною відчуження, наслідки могли бути значно важчими, якби дрон влучив на 15 метрів ближче до важливих частин споруди.

На даний момент роботи з гасіння пожежі на ЧАЕС тимчасово призупинено, однак триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотних апаратів. 17 лютого, на саркофазі виявлено нові осередки тління, що потребують негайного реагування.