Ликвидация последствий атаки на ЧАЭС продолжается девятый день: какая ситуация

Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара на Чернобыльской АЭС. С помощью дронов с тепловизорами специалисты работают над ликвидацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Радиационный фон на территории промышленной площадки Чернобыльской АЭС находится в пределах нормы и не представляет угрозы для здоровья людей.

Для проведения операций специалисты используют дроны с тепловизорами, что позволяет эффективно мониторить ситуацию и быстро реагировать на любые изменения.

Команды верхолазов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) работают над частичным вскрытием конструкций укрытия и ликвидацией очага тления, возникшего на северной стороне арки.

По состоянию на 22 февраля 2025 года спасательные работы на Чернобыльской АЭС продолжаются.

Атака дрона на ЧАЭС

В ночь 14 февраля российские военные нанесли очередной удар дроном по Украине. Под атакой оказался саркофаг на Чернобыльской АЭС, куда беспилотник с фугасной боевой частью попал на низкой высоте (до 85 метров), что усложнило его обнаружение радарами.

По информации Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, последствия могли быть значительно тяжелее, если бы дрон попал на 15 метров ближе к важным частям сооружения.

На данный момент работы по тушению пожара на ЧАЭС временно приостановлены, однако продолжается мониторинг ситуации с помощью беспилотных аппаратов. 17 февраля, на саркофаге обнаружены новые очаги тления, требующие немедленного реагирования.