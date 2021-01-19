Ликвидация налоговой милиции и земельная реформа. Чем займется ВР в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы Верховная рада планирует заняться "домашней работой", которая осталась с прошлого года. Речь идет о земельной реформе и ликвидации налоговой милиции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне".

"Это законопроект №2194 о передаче земли общинам, который в декабре мы направили на повторное второе чтение. Это законопроект о старостах (№4535), который, скорее всего, будет принят в начале года", - рассказал первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, также нужно принять законопроект об изменении формата работы местных госадминистраций № 4298, чтобы они больше помогали местному самоуправлению.

"В ближайшее время парламент, вероятно, приступит ко второму чтению законопроекта о Бюро экономической безопасности (№ 3087-д). Новый правоохранительный орган - БЭБ - будет выявлять финансовые преступления и, по сути, должен перебрать функции налоговой милиции", - говорится в статье.

Рада также вскоре планирует взяться и за законопроект о реформе Службы безопасности Украины №3196-д.

"Эти два вопроса связаны, потому что, согласно нашим президентской и партийной программам, мы хотим забрать экономические функции у СБУ, чтобы она занималась разведкой и контрразведкой. А все, что касается расследований в отношении бизнеса и субъектов хозяйствования, передать новому органу – Бюро экономической безопасности", - объяснила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Корниенко отметил, что еще один блок законов касается ряда структурных маяков в рамках сотрудничества с МВФ.

"Речь идет об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации: то есть внедрение лишения свободы, а не ограничения. И второе - это решение вопроса Национального антикоррупционного бюро. Есть несколько вариантов и несколько законов, направленных на это", - сказал парламентарий.

Что же касается работы Конституционного суда Украины, депутаты планируют принять документ №4319 авторства представителей парламента и президента в КСУ Ольги Совгири и Федора Вениславского. Им предлагается регулировать процедуру работы КСУ отдельным законом, а не его внутренним регламентом.

Указано, что в декабре экономический комитет рекомендовал Раде рассмотреть во втором чтении законопроект о локализации №3739. Он предусматривает, что при госзакупках будет отдаваться предпочтение продукции с высокой долей украинского производства.

"Вокруг этого законопроекта, конечно, было много дискуссий, которые мы, вероятно, продолжим в зале. Но наша фракция настроена на то, чтобы принять его во втором чтении и дать на десять лет особые условия нашим производителям", - заявила Кравчук.

Напомним, одним из первых в новом году Верховная рада будет рассматривать закон о референдуме. Также среди приоритетов законопроекты о государственной и парламентской службах и регулирование областных газов.

Как писало РБК-Украина, спикер Рады Дмитрий Разумков анонсировал, что вскоре парламент рассмотрит усиление ответственности за кнопкодавство.