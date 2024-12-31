Ліквідація МСЕК. Як військовим отримати статус інвалідності у новій системі з 2025 року

Ліквідація МСЕК: як військовослужбовцю отримати статус інвалідності у новій системі

З 1 січня 2025 року в Україні запрацює нова система оцінювання повсякденного функціонування, яка замінить звичну медико-соціальну експертизу (МСЕК). Цей підхід спрямований на врахування індивідуальних потреб людини, забезпечення її активного життя та доступу до необхідних допоміжних засобів, компенсацій, виплат і пільг.

Як працюватиме нова система для військовослужбовців

Стабілізація стану здоров’я

Після поранення військовослужбовець потрапляє до найближчого медичного закладу, де стабілізується його стан. Проходження ВЛК

Коли стан здоров’я дозволяє, військовослужбовець направляється на військово-лікарську комісію (ВЛК). Рішення про направлення може ухвалити командир військової частини, лікар медичного пункту чи госпіталю. Оцінювання повсякденного функціонування

На основі висновків ВЛК військовослужбовця направляють на оцінювання повсякденного функціонування. Ця процедура визначає ступінь порушень у повсякденній діяльності, спричинених травмами чи захворюваннями. Робота експертної команди

Процес оцінювання здійснюється експертною командою лікарів у багатопрофільних медичних закладах. Команда працює за різними форматами: очно, дистанційно, заочно або виїзно. Якщо стан здоров’я обмежує пересування, процедура може проводитися за місцем фактичного перебування військовослужбовця.

Терміни та результати

Оцінювання триває до 30 днів з моменту подання електронного направлення. Результати включають:

ступінь функціональних обмежень;

вплив травми чи захворювання на щоденне життя;

рекомендації щодо реабілітації та соціальної підтримки.

На основі цих даних визначається група інвалідності або ступінь втрати працездатності. Інформація вноситься до електронної системи, після чого надсилається пацієнту електронною поштою, поштовим листом або відображається у кабінеті лікаря.

Оскарження рішення

У разі незгоди з результатами військовослужбовець може подати скаргу до Центру оцінювання функціонального стану особи.

Також, у випадку порушення прав військовослужбовці можуть звертатися до Офісу омбудсмана.