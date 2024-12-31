Ликвидация МСЭК. Как военным получить статус инвалидности в новой системе с 2025 года

Ликвидация МСЭК: как военнослужащему получить статус инвалидности в новой системе

С 1 января 2025 года в Украине заработает новая система оценки повседневного функционирования, которая заменит привычную медико-социальную экспертизу (МСЭК). Этот подход направлен на учет индивидуальных потребностей человека, обеспечение его активной жизни и доступа к необходимым вспомогательным средствам, компенсациям, выплатам и льготам.

Как будет работать новая система для военнослужащих

Стабилизация состояния здоровья

После ранения военнослужащий попадает в ближайшее медицинское учреждение, где стабилизируется его состояние. Прохождение ВВК

Когда состояние здоровья позволяет, военнослужащий направляется на военно-врачебную комиссию (ВВК). Решение о направлении может принять командир воинской части, врач медицинского пункта или госпиталя. Оценка повседневного функционирования

На основе выводов ВВК военнослужащего направляют на оценку повседневного функционирования. Эта процедура определяет степень нарушений в повседневной деятельности, вызванных травмами или заболеваниями. Работа экспертной команды

Процесс оценки осуществляется экспертной командой врачей в многопрофильных медицинских учреждениях. Команда работает по разным форматам: очно, дистанционно, заочно или выездно. Если состояние здоровья ограничивает передвижение, процедура может проводиться по месту фактического пребывания военнослужащего.

Сроки и результаты

Оценивание длится до 30 дней с момента подачи электронного направления. Результаты включают:

степень функциональных ограничений;

влияние травмы или заболевания на повседневную жизнь;

рекомендации по реабилитации и социальной поддержке.

На основе этих данных определяется группа инвалидности или степень утраты трудоспособности. Информация вносится в электронную систему, после чего направляется пациенту по электронной почте, почтовым письмом или отображается в кабинете врача.

Обжалование решения

В случае несогласия с результатами военнослужащий может подать жалобу в Центр оценки функционального состояния лица.

Также, в случае нарушения прав военнослужащие могут обращаться в Офис омбудсмена.