Ліквідація генерала РФ серйозно налякала росіян: експерт назвав причину

Сьогодні в Москві внаслідок вибуху помер генерал Ігор Кириллов. Росіяни серйозно налякались цим випадком.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
"Їм стало страшно. Тому що (заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро, - ред.) Медведєв починає казати, що буде "відповідь". Ну вони зазвичай так роблять коли перелякані. Будь-який гопник, коли його перелякали, він починає дуже активно погрожувати. Це означає що налякали їх серйозно. Це ж не перший випадок, особливо використовуючи самокат. Тобто я розумію, що в рамі самоката ми можемо приховати вибуховий пристрій і він вражає ворога", - пояснив експерт.
За словами Гетьмана, знищувати військовослужбовців або людей, які беруть участь в російсько-українській війні, навіть якщо вони беруть участь в секторі інформаційної війни, це теж самозахист. І під самозахистом мається на увазі нищити військові об'єкти чи військових безпосередньо на полі бою, чи на території ворога
"Це людина, яка відповідала за хімічно небезпечну зброю. Є правила, що таке хімічна зброя, перелік, які речі є хімічною зброєю. Те, що росіяни використовують, це не хімічна зброя, а по класифікації - це хімічно небезпечна речовина, отруйна речовина. Але вона не попадає під категорію хімічна зброя. Ну і ця людина була відома тим, що розповідала про "біолабораторії", про "бойових комарів" і так далі", - додав він.
Водночас експерт зауважив, що це законна ціль для української армії, і саме це могло налякати росіян.
"Я впевнений. Бо вони чудово розуміють, що будь-який їхній генерал, а особливо ті які брали участь в ракетних нальотах на нашу країну, в авіаційних ударах, хто командував певними угрупуваннями на російсько-українській війні, вони всі є законними цілями. І ми показуємо, що ми їх де завгодно дістанемо", - підсумував Гетьман.
Нагадаємо, що за даними джерел РБК-Україна, за ліквідацією генерала РФ Ігоря Кириллова в Москві стоїть СБУ.
Зауважимо, що лиш вчора Служба безпеки України заочно оголосила підозру Кирилову за масове застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України.
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