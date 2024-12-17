Ликвидация генерала РФ серьезно напугала россиян: эксперт назвал причину

"Им стало страшно. Потому что (заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий, - ред.) Медведев начинает говорить, что будет "ответ". Ну они обычно так делают когда перепуганы. Любой гопник, когда его перепугали, он начинает очень активно угрожать. Это означает что напугали их серьезно. Это же не первый случай, особенно используя самокат. То есть я понимаю, что в раме самоката мы можем скрыть взрывное устройство и оно поражает врага", - пояснил эксперт.

По словам Гетьмана, уничтожать военнослужащих или людей, которые участвуют в российско-украинской войне, даже если они участвуют в секторе информационной войны, это тоже самозащита. И под самозащитой подразумевается уничтожать военные объекты или военных непосредственно на поле боя, или на территории врага

"Это человек, который отвечал за химически опасное оружие. Есть правила, что такое химическое оружие, перечень, какие вещи являются химическим оружием. То, что россияне используют, это не химическое оружие, а по классификации - это химически опасное вещество, ядовитое вещество. Но оно не попадает под категорию химическое оружие. Ну и этот человек был известен тем, что рассказывал о "биолаборатории", о "боевых комарах" и так далее", - добавил он.

В то же время эксперт отметил, что это законная цель для украинской армии, и именно это могло напугать россиян.

"Я уверен. Потому что они прекрасно понимают, что любой их генерал, а особенно те, которые принимали участие в ракетных налетах на нашу страну, в авиационных ударах, кто командовал определенными группировками на российско-украинской войне, они все являются законными целями. И мы показываем, что мы их где угодно достанем", - подытожил Гетьман.