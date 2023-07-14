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Ликвидация генерала в Бердянске. Появилось фото отеля после "прилета"

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Бердянск, Пятница 14 июля 2023 09:25
Ликвидация генерала в Бердянске. Появилось фото отеля после "прилета" Фото: в Бердянске в гостинице ликвидировали российского генерала (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Бердянске Запорожской области уничтожена гостиница "Дюна". Там располагались российские захватчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Известно, что в бывшей гостинице "Дюна" в Бердянске располагались российские оккупанты, среди которых были военачальники. В частности, генерал армии РФ Олег Цоков.

На опубликованном кадре заметно, что отель сильно пострадал после "прилета".

"Так выглядит уже бывшая гостиница Дюна, где был ликвидирован российский генерал Цоков. Судя по пейзажу, апокалипсис был неплохой", - написал Андрющенко.

Ликвидация генерала в Бердянске. Появилось фото отеля после &quot;прилета&quot;

Фото: в сети показали гостиницу в Бердянске после "прилета" (t.me/andriyshTime)

Что этому предшествовало

Напомним, 11 июля в оккупированном Бердянске слышали мощные взрывы. В сети сообщили о "прилете" по гостинице "Дюна".

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию. По словам спикера Генерального штаба Андрея Ковалева, после попадания оккупанты целую ночь вывозили грузовиками тела российских военных в местный морг.

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