Ліквідація екс-глави "народної міліції "ЛНР": з'явилося відео з місця інциденту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слідчий комітет Росії у Telegram .

Російські правоохоронці стверджують, що вибуховий пристрій нібито був закріплений під дном автомобіля.

На відео, яке оприлюднили росіяни, можна побачити пошкоджене внаслідок вибуху авто.

Ліквідація Філіпоненка

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що вибухнув автомобіль колишнього "начальника міліції "ЛНР" Михайла Філіпоненка, який був так званим депутатом "Верховної ради "ЛНР".

Від отриманих внаслідок вибуху травм окупант загинув на місці події.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що загибель Філіпоненка - результат спільної спецоперації ГУР та руху опору.