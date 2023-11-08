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Ліквідація екс-глави "народної міліції "ЛНР": з'явилося відео з місця інциденту

Луганськ, Середа 08 листопада 2023 16:56
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Ліквідація екс-глави "народної міліції "ЛНР": з'явилося відео з місця інциденту Фото: Михайло Філіпоненко, екс-глава "народної міліції "ЛНР" (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Представники українського руху опору ліквідували колишнього голову "народної міліції "ЛНР" Михайла Філіпоненка. Оприлюднено відео з місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слідчий комітет Росії у Telegram.

Російські правоохоронці стверджують, що вибуховий пристрій нібито був закріплений під дном автомобіля.

На відео, яке оприлюднили росіяни, можна побачити пошкоджене внаслідок вибуху авто.

Ліквідація Філіпоненка

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що вибухнув автомобіль колишнього "начальника міліції "ЛНР" Михайла Філіпоненка, який був так званим депутатом "Верховної ради "ЛНР".

Від отриманих внаслідок вибуху травм окупант загинув на місці події.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що загибель Філіпоненка - результат спільної спецоперації ГУР та руху опору.

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Луганськ ЛНР Вибух Війна Росії проти України
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