У Луганську підірвали авто колишнього "начальника міліції" окупантів, він загинув

У Луганську стався вибух. На повітря злетів автомобіль колишнього "начальника міліції" окупантів Михайла Філіппоненка, він загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram -канал Readovka.

За словами сина окупанта, якого цитує Telegram-канал, вибуховий пристрій спрацював в автомобілі Михайла Філіппоненка.

"В результаті "депутат" отримав поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

У мережі публікують фото з місця вибуху авто так званого "депутата ЛНР" Михайла Філіпоненка.

Ситуація в Луганську

В ніч на 17 жовтня українські військові вдарили ракетами по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Пізніше американські ЗМІ повідомили, що для атаки Збройні сили України використовували американські ракети ATACMS. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. На аеродромах було знищено кілька одиниць авіації росіян.

Поряд із цим, у тимчасово окупованій Луганській області російські війська мобілізують шахтарів і вербують ув'язнених із в'язниць до лав армії РФ, а також змушують дітей плести маскувальні сітки для окупантів. Крім того, російські загарбники переміщують військову техніку та особовий склад із тимчасово окупованого Луганська на Куп'янський напрямок. За останніми даними, за час окупації російськими загарбниками на території Луганської області істотно скоротилася кількість населення, і така тенденція зберігається.