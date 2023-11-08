ua en ru
Ср, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ликвидация экс-главы "народной милиции "ЛНР": появилось видео с места инцидента

Луганск, Среда 08 ноября 2023 16:56
UA EN RU
Ликвидация экс-главы "народной милиции "ЛНР": появилось видео с места инцидента Фото: Михаил Филипоненко, экс-глава "народной милиции "ЛНР" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Представители украинского движения сопротивления ликвидировали бывшего главу "народной милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко. Обнародовано видео с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Следственный комитет России в Telegram.

Российские правоохранители утверждают, что взрывное устройство якобы было закреплено под днищем автомобиля.

На видео, которое обнародовали россияне, можно заметить поврежденное в результате взрыва авто.

Ликвидация Филипоненко

Напомним, сегодня, 8 ноября, во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв. Позже стало известно, что взорвалось авто бывшего "начальника милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко, который являлся так называемым депутатом "Верховного совета "ЛНР".

От полученных в результате взрыва травм оккупант погиб на месте происшествия.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что гибель Филипоненко - результат совместной спецоперации ГУР и движения сопротивления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск ЛНР Взрыв Война России против Украины
NEWS
Опубликован доклад ЕС по Украине: ключевые выводы и есть ли еще условия для вступления
Опубликован доклад ЕС по Украине: ключевые выводы и есть ли еще условия для вступления
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки