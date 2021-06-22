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Ликвидация банков: Раде рекомендуют усовершенствовать процедуру

Автор: Юлия Струк

В Украине могут усовершенствовать процедуру ликвидации банков. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять во втором чтении соответствующий законопроект №4546.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон совершенствует некоторые вопросы возмещения вреда (убытков) лицами, связанными с банком. Предусмотрена возможность заключения Фондом гарантирования вкладов физических лиц договора о добровольном возмещении такого ущерба или мирового соглашения.

В документе прописан механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации, освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации.

Уточняются некоторые процедурные аспекты вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ, его органов, механизм правовой защиты работников членов административного совета фонда и тому подобное.

"Комитет утвердил сравнительную таблицу к законопроекту и рекомендует Верховной раде принять его во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, Рада хочет повысить эффективность мер по выводу банка с рынка и защитить вкладчиков банков-банкротов. Парламент в конце мая поддержал в первом чтении соответствующий законопроект №4546.

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ликвидация банковВерховная Рада