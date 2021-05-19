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Ликвидация банков. Как Рада планирует усовершенствовать процедуру

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Украина, Среда 19 мая 2021 16:19
Ликвидация банков. Как Рада планирует усовершенствовать процедуру Фото: Рада планирует усовершенствовать процедуру ликвидации банков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада хочет повысить эффективность мер по выводу банка с рынка и защитить вкладчиков банков-банкротов. Парламент поддержал в первом чтении соответствующий законопроект №4546.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 235 нардепов.

"Этот законопроект в интересах вкладчиков и банков. Вкладчиков, обманутых мошенниками, которые выводили чужие деньги из учреждений, доводя их до банкротства. Фонд гарантирования вкладов при ликвидации банков обнаружил выведенных денег на 120 млрд грн и установил 700 связанных с банками лиц и других, которые могут быть причастны к причинению вреда", - отметил глава налогового комитета Данил Гетманцев.

Документ определяет правовые основания для возмещения вреда (убытков) лицом, причинившим ущерб банку и его кредиторам, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду.

Благодаря закону Фонд гарантирования вкладов будет действенным в вопросе возвращения активов банков-банкротов.

Проект регулирует следующие вопросы:

  • совершенствование процедур и перечень оснований для выявления ничтожных сделок;
  • уточнение некоторых вопросов нормативно-правового регулирования порядка ликвидационной процедуры;
  • совершенствование механизма правовой защиты работников Фонда и членов его административного совета;
  • урегулирование работы Фонда с обеспеченными кредиторами банков, которые выводятся с рынка;
  • уточнение по уплате судебного сбора и платы за проведение государственной регистрации.

В документе прописана подача гражданского иска в интересах кредиторов неплатежеспособного банка и приобретение Фондом статуса истца по делу в интересах кредиторов неплатежеспособного банка в хозяйственном процессе.

Также уточняются некоторые процедурные вопросы исполнительного производства.

Фонду гарантирования вкладов хотят разрешить инициировать гражданские, административные, уголовные или арбитражные производства о взыскании ущерба (убытков), причиненного банку в результате национализации, экспроприации имущества, реквизиции, разрушения, вреда или обесценения имущества банка в результате военных действий, вооруженных конфликтов, общественных беспорядков.

Напомним, в середине апреля ФГВФЛ окончательно ликвидировал "Всеукраинский банк развития". Он принадлежал Александру Януковичу - сыну бывшего президента Виктора Януковича.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2015 года начались выплаты вкладчикам этого банка.

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