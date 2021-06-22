Ліквідація банків: Раді рекомендують вдосконалити процедуру
В Україні можуть вдосконалити процедуру ліквідації банків. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні відповідний законопроект №4546.
Закон удосконалює деякі питання відшкодування шкоди (збитків) пов’язаними з банком особами. Передбачена можливість укладення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб договору про добровільне відшкодування такої шкоди або мирової угоди.
У документі прописаний механізм повернення коштів колишнім кредиторам банку після його ліквідації, звільнення від сплати судового збору, державного мита, плати у сфері державної реєстрації.
Уточнюються деякі процедурні аспекти виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження ФГВФО, його органів, механізм правового захисту працівників членів адміністративної ради фонду тощо.
"Комітет затвердив порівняльну таблицю до законопроекту і рекомендує Верховній раді прийняти його у другому читанні і в цілому", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Рада хоче підвищити ефективність заходів з виведення банку з ринку і захистити вкладників банків-банкрутів. Парламент наприкінці травня підтримав у першому читанні відповідний законопроект №4546.