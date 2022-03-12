Устранения Путина будет недостаточно для восстановления безопасности, - Кулеба

Устранения президента Российской Федерации Владимира Путина недостаточно для установления мира в евроатлантическом пространстве. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, для достижения безопасности необходима депутинизация.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы.

"Устранение президента России Путина будет достаточным для прекращения войны в Украине, но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве требуется депутинизация России", - заявил Кулеба.

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