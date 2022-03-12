Усунення Путіна буде недостатньо для відновлення безпеки, - Кулеба

Усунення президента Російської Федерації Володимира Путіна недостатньо для встановлення миру у євроатлантичному просторі. На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, для досягнення безпеки необхідна депутінизація.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби.

"Усунення президента Росії Путіна буде достатнім для припинення війни в Україні, але для відновлення миру та безпеки в євроатлантичному просторі потрібна депутінизація Росії", - заявив Кулеба.

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