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Усунення Путіна буде недостатньо для відновлення безпеки, - Кулеба

Автор: Сергій Пишкін

Усунення президента Російської Федерації Володимира Путіна недостатньо для встановлення миру у євроатлантичному просторі. На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, для досягнення безпеки необхідна депутінизація.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби.

"Усунення президента Росії Путіна буде достатнім для припинення війни в Україні, але для відновлення миру та безпеки в євроатлантичному просторі потрібна депутінизація Росії", - заявив Кулеба.

Війна Росії проти України триває сімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ПутінМЗСРосійська ФедераціяУкраїнаДмитро Кулеба