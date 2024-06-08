Лікувати безпліддя в Україні можна безкоштовно: роз'яснення НСЗУ
Для українців доступні безоплатні послуги з лікування безпліддя. Медична допомога надається в тих закладах, які мають договір із НСЗУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національної служби здоров'я України.
Лікарні, які мають договір із НСЗУ за пакетом “Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)”, мають змогу надавати безкоштовні послуги з лікування безпліддя для українців, які цього потребують.
Таких лікарень наразі 15, 12 із них - приватні.
Як отримати цю медичну послугу безоплатно
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Послуга з лікування безпліддя надається при вже встановленому діагнозі “Жіноче безпліддя” або “Чоловіче безпліддя”.
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Вік жінки на момент початку циклу запліднення повинен бути не більше 40 років.
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Проводить обстеження, направляє на дообстеження та визначає показання для проведення штучного запліднення акушер-гінеколог, а також - скеровує пацієнтку до мультидисциплінарного консиліуму лікарів.
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Після ухвалення консиліумом рішення про показання до послуги, пацієнтка може самостійно обрати медзаклад, який уклав договір із НСЗУ на відповідний пакет.
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Всі послуги в межах пакета безоплатні.
Нагадаємо, на початку цього року Міністерство охорони здоров'я впровадило фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою медичних гарантій.
Детальніше про це рішення, та як отримати послуги, можна в матеріалі РБК-Україна.
РБК-Україна підготувало список лікарень, які взаємодіють з НСЗУ.
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