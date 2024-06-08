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Лікувати безпліддя в Україні можна безкоштовно: роз'яснення НСЗУ

Україна, Субота 08 червня 2024 20:47
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Лікувати безпліддя в Україні можна безкоштовно: роз'яснення НСЗУ Фото: в Україні безкоштовно лікують безпліддя (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Для українців доступні безоплатні послуги з лікування безпліддя. Медична допомога надається в тих закладах, які мають договір із НСЗУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національної служби здоров'я України.

Лікарні, які мають договір із НСЗУ за пакетом “Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)”, мають змогу надавати безкоштовні послуги з лікування безпліддя для українців, які цього потребують.

Таких лікарень наразі 15, 12 із них - приватні.

Як отримати цю медичну послугу безоплатно

  • Послуга з лікування безпліддя надається при вже встановленому діагнозі “Жіноче безпліддя” або “Чоловіче безпліддя”.

  • Вік жінки на момент початку циклу запліднення повинен бути не більше 40 років.

  • Проводить обстеження, направляє на дообстеження та визначає показання для проведення штучного запліднення акушер-гінеколог, а також - скеровує пацієнтку до мультидисциплінарного консиліуму лікарів.

  • Після ухвалення консиліумом рішення про показання до послуги, пацієнтка може самостійно обрати медзаклад, який уклав договір із НСЗУ на відповідний пакет.

  • Всі послуги в межах пакета безоплатні.

Нагадаємо, на початку цього року Міністерство охорони здоров'я впровадило фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою медичних гарантій.

Детальніше про це рішення, та як отримати послуги, можна в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна підготувало список лікарень, які взаємодіють з НСЗУ.

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