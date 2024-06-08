Лікувати безпліддя в Україні можна безкоштовно: роз'яснення НСЗУ

Для українців доступні безоплатні послуги з лікування безпліддя. Медична допомога надається в тих закладах, які мають договір із НСЗУ.

Після ухвалення консиліумом рішення про показання до послуги, пацієнтка може самостійно обрати медзаклад, який уклав договір із НСЗУ на відповідний пакет.

Проводить обстеження, направляє на дообстеження та визначає показання для проведення штучного запліднення акушер-гінеколог, а також - скеровує пацієнтку до мультидисциплінарного консиліуму лікарів.

Вік жінки на момент початку циклу запліднення повинен бути не більше 40 років.

Послуга з лікування безпліддя надається при вже встановленому діагнозі “Жіноче безпліддя” або “Чоловіче безпліддя”.

Лікарні, які мають договір із НСЗУ за пакетом “Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)”, мають змогу надавати безкоштовні послуги з лікування безпліддя для українців, які цього потребують.

Нагадаємо, на початку цього року Міністерство охорони здоров'я впровадило фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою медичних гарантій.

Детальніше про це рішення, та як отримати послуги, можна в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна підготувало список лікарень, які взаємодіють з НСЗУ.

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