Лечить бесплодие в Украине можно бесплатно: разъяснение НСЗУ

Для украинцев доступны бесплатные услуги по лечению бесплодия. Медицинская помощь оказывается в тех заведениях, которые имеют договор с НСЗУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Все услуги в пределах пакета бесплатны.

После принятия консилиумом решения о показаниях к услуге пациентка может самостоятельно выбрать медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на соответствующий пакет.

Проводит обследование, направляет на дообследование и определяет показания для проведения искусственного оплодотворения акушер-гинеколог, а также направляет пациентку в мультидисциплинарный консилиум врачей.

Возраст женщины на момент начала цикла оплодотворения должен быть не больше 40 лет.

Услуга по лечению бесплодия предоставляется при уже установленном диагнозе "Женское бесплодие" или "Мужское бесплодие".

Таких больниц сейчас 15, 12 из них - частные.

Больницы, имеющие договор с НСЗУ по пакету “Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)”, имеют возможность предоставлять бесплатные услуги по лечению бесплодия для нуждающихся украинцев.

Напомним, в начале этого года Министерство здравоохранения внедрило финансирование вспомогательных репродуктивных технологий по программе медицинских гарантий.

Подробнее об этом решении и как получить услуги можно в материале РБК-Украина.

РБК-Украина подготовила список больниц, взаимодействующих с НСЗУ.

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