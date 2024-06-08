Лечить бесплодие в Украине можно бесплатно: разъяснение НСЗУ
Для украинцев доступны бесплатные услуги по лечению бесплодия. Медицинская помощь оказывается в тех заведениях, которые имеют договор с НСЗУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.
Больницы, имеющие договор с НСЗУ по пакету “Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)”, имеют возможность предоставлять бесплатные услуги по лечению бесплодия для нуждающихся украинцев.
Таких больниц сейчас 15, 12 из них - частные.
Как получить эту медицинскую услугу бесплатно
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Услуга по лечению бесплодия предоставляется при уже установленном диагнозе "Женское бесплодие" или "Мужское бесплодие".
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Возраст женщины на момент начала цикла оплодотворения должен быть не больше 40 лет.
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Проводит обследование, направляет на дообследование и определяет показания для проведения искусственного оплодотворения акушер-гинеколог, а также направляет пациентку в мультидисциплинарный консилиум врачей.
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После принятия консилиумом решения о показаниях к услуге пациентка может самостоятельно выбрать медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на соответствующий пакет.
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Все услуги в пределах пакета бесплатны.
Напомним, в начале этого года Министерство здравоохранения внедрило финансирование вспомогательных репродуктивных технологий по программе медицинских гарантий.
Подробнее об этом решении и как получить услуги можно в материале РБК-Украина.
РБК-Украина подготовила список больниц, взаимодействующих с НСЗУ.
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