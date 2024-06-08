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Лечить бесплодие в Украине можно бесплатно: разъяснение НСЗУ

Украина, Суббота 08 июня 2024 20:47
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Лечить бесплодие в Украине можно бесплатно: разъяснение НСЗУ Фото: в Украине бесплатно лечат бесплодие (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Для украинцев доступны бесплатные услуги по лечению бесплодия. Медицинская помощь оказывается в тех заведениях, которые имеют договор с НСЗУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Больницы, имеющие договор с НСЗУ по пакету “Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)”, имеют возможность предоставлять бесплатные услуги по лечению бесплодия для нуждающихся украинцев.

Таких больниц сейчас 15, 12 из них - частные.

Как получить эту медицинскую услугу бесплатно

  • Услуга по лечению бесплодия предоставляется при уже установленном диагнозе "Женское бесплодие" или "Мужское бесплодие".

  • Возраст женщины на момент начала цикла оплодотворения должен быть не больше 40 лет.

  • Проводит обследование, направляет на дообследование и определяет показания для проведения искусственного оплодотворения акушер-гинеколог, а также направляет пациентку в мультидисциплинарный консилиум врачей.

  • После принятия консилиумом решения о показаниях к услуге пациентка может самостоятельно выбрать медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на соответствующий пакет.

  • Все услуги в пределах пакета бесплатны.

Напомним, в начале этого года Министерство здравоохранения внедрило финансирование вспомогательных репродуктивных технологий по программе медицинских гарантий.

Подробнее об этом решении и как получить услуги можно в материале РБК-Украина.

РБК-Украина подготовила список больниц, взаимодействующих с НСЗУ.

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