В Україні безкоштовно лікуватимуть безпліддя у 12 закладах: перелік

Міністерство охорони здоров'я впроваджує безкоштовне лікування для жіночої репродукції за програмою медичних гарантій. Національна служба здоров’я України уклала договори з 12 лікарнями, де будуть лікувати безпліддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

За даними МОЗ, на репродуктивну програму було виділено 1,87 мільярда гривень.

Ці кошти мають піти на приблизно 30 тисяч циклів лікування. Враховуючи той факт, що успіх процедури в середньому становить 30%, то близько 10 тисяч українських пар зможуть стати батьками.

Наразі безкоштовно лікувати безпліддя в Україні можна у 12-ти медзакладах:

Київ та Київська область

ТОВ "НАДІЯ";

ТОВ "ГАРМОНІЯ КРАСИ";

ТОВ "Медичний центр "ДОБРОБУТ-ПОЛІКЛІНІКА";

ТОВ "МІРУМ";

ТОВ "Родинне джерело";

ТОВ "НЕОМЕД 2007".

Дніпропетровська область:

ТОВ "ЕКОДНІПРО";

ТОВ "СКАЙ-ВІННЕР".

Львівська область

ТОВ "Клініка професора Стефана Хміля";

Одеська область

ТОВ "Клініка репродуктивної медицини "НАДІЯ ОДЕСА";

Чернівецька область

Колективний заклад охорони здоров’я "Медичний центр лікування безпліддя";

Рівненська область

Комунальний медичний заклад "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука" Рівненської обласної ради.

Нагадаємо в матеріалі РБК-Україна можна дізнатися про 5 помилкових суджень про безпліддя, які давно спростовані лікарями.

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