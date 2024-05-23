Лікування паліативних пацієнтів. Хто та як може отримати безкоштовні ліки

Паліативна допомога зазвичай надається людям, яким діагностували невиліковну хворобу. Такі пацієнти можуть отримувати знеболювальні ліки безоплатно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національної служби здоров'я України в Telegram.
Паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальні лікарські засоби безоплатно або з невеликою доплатою. До програми реімбурсації “Доступні ліки” включено шість препаратів Морфіну в таблетках - чотири безоплатні та два з доплатою.
Маючи електронний рецепт, зверніться в аптеку, яка має договір із НСЗУ. Такі аптеки мають на дверях наліпку “Тут є “Доступні ліки”. Важливо, щоб ця конкретна аптека, яка вас цікавить, відпускала власне опіоїдні анальгетики.
Для пошуку підходящої аптеки можна скористатися дашбордом “Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом”:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.
Ми також розповідали про те, хто та як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом.
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