Лікування паліативних пацієнтів. Хто та як може отримати безкоштовні ліки

Паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальні лікарські засоби безоплатно або з невеликою доплатою. До програми реімбурсації “Доступні ліки” включено шість препаратів Морфіну в таблетках - чотири безоплатні та два з доплатою.

Як отримати ліки безоплатно

Маючи електронний рецепт, зверніться в аптеку, яка має договір із НСЗУ. Такі аптеки мають на дверях наліпку “Тут є “Доступні ліки”. Важливо, щоб ця конкретна аптека, яка вас цікавить, відпускала власне опіоїдні анальгетики.

Для пошуку підходящої аптеки можна скористатися дашбордом “Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом”: