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Лікування паліативних пацієнтів. Хто та як може отримати безкоштовні ліки

Україна, Четвер 23 травня 2024 21:59
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Лікування паліативних пацієнтів. Хто та як може отримати безкоштовні ліки Фото: паліативні пацієнти можуть отримувати ліки безоплатно (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Паліативна допомога зазвичай надається людям, яким діагностували невиліковну хворобу. Такі пацієнти можуть отримувати знеболювальні ліки безоплатно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національної служби здоров'я України в Telegram.

Паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальні лікарські засоби безоплатно або з невеликою доплатою. До програми реімбурсації “Доступні ліки” включено шість препаратів Морфіну в таблетках - чотири безоплатні та два з доплатою.

Як отримати ліки безоплатно

Маючи електронний рецепт, зверніться в аптеку, яка має договір із НСЗУ. Такі аптеки мають на дверях наліпку “Тут є “Доступні ліки”. Важливо, щоб ця конкретна аптека, яка вас цікавить, відпускала власне опіоїдні анальгетики.

Для пошуку підходящої аптеки можна скористатися дашбордом “Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом”:

  • у фільтрі “Програма еРецепту” оберіть потрібний напрям програми реімбурсації - опіоїдні анальгетики. Ви побачите майже 500 аптек та аптечних пунктів в різних регіонах нашої країни,
  • у меню ліворуч оберіть ваш населений пункт або громаду, щоб знайти найближчу до вас аптеку,
  • дашборд покаже аптеки, які відповідають вашому запиту, з адресами та телефоном.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.

Ми також розповідали про те, хто та як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом.

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