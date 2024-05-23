Лечение паллиативных пациентов. Кто и как может получить бесплатное лекарство

Паллиативная помощь обычно предоставляется людям, которым диагностировали неизлечимую болезнь. Такие пациенты могут получать обезболивающие лекарства бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Telegram .

Палиативные пациенты могут получать обезболивающие лекарственные средства бесплатно или с небольшой доплатой. В программу реимбурсации "Доступное лекарство" включено шесть препаратов Морфина в таблетках - четыре безвозмездных и два с доплатой.

Как получить лекарство бесплатно

Имея электронный рецепт, обратитесь в аптеку, у которой есть договор с НСЗУ. Такие аптеки имеют на дверях наклейку "Тут є “Доступні ліки". Важно, чтобы эта конкретная интересующая вас аптека отпускала собственно опиоидные анальгетики.

Для поиска подходящей аптеки можно воспользоваться дашбордом "Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту":