Лечение паллиативных пациентов. Кто и как может получить бесплатное лекарство
Паллиативная помощь обычно предоставляется людям, которым диагностировали неизлечимую болезнь. Такие пациенты могут получать обезболивающие лекарства бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Telegram.
Палиативные пациенты могут получать обезболивающие лекарственные средства бесплатно или с небольшой доплатой. В программу реимбурсации "Доступное лекарство" включено шесть препаратов Морфина в таблетках - четыре безвозмездных и два с доплатой.
Как получить лекарство бесплатно
Имея электронный рецепт, обратитесь в аптеку, у которой есть договор с НСЗУ. Такие аптеки имеют на дверях наклейку "Тут є “Доступні ліки". Важно, чтобы эта конкретная интересующая вас аптека отпускала собственно опиоидные анальгетики.
Для поиска подходящей аптеки можно воспользоваться дашбордом "Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту":
- в фильтре "Программа еРецепта" выберите нужное направление программы реимбурсации - опиоидные анальгетики. Вы увидите почти 500 аптек и аптечных пунктов в разных регионах нашей страны,
- в меню слева выберите ваш населенный пункт или общину, чтобы найти ближайшую к вам аптеку,
- дашборд покажет аптеки, соответствующие вашему запросу, с адресами и телефоном.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.
Мы также рассказывали о том, кто и как может забрать лекарства в аптеке по е-рецепту.
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