Ліки в аптеках – за призначенням лікаря. Що потрібно знати про е-рецепт

Головне про е-рецепт

Електронний рецепт є аналогом рецепта від лікаря на паперовому бланку. Він формується та зберігається в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Пацієнт отримує е-рецепт у вигляді смс-повідомлення після призначення медичним фахівцем. За таким рецептом можна придбати ліки у будь-якій аптеці країни, яка має договір із Національною службою здоров'я.

В електронному рецепті вказується не торгова марка препарату, а міжнародна непатентована назва (діюча речовина). Таким чином, пацієнт може самостійно визначити ліки якого виробника купувати.

Термін дії е-рецепту 30 днів. З ним можна придбати меншу кількість ліків, ніж прописав лікар. При цьому повторно отримувати рецепт для придбання залишків засобу не потрібно.

У разі хронічних захворювань, коли пацієнт приймає медикаменти постійно, лікар може виписувати повторний е-рецепт дистанційно без особистого прийому.

Як отримати електронний рецепт

Е-рецепт може оформити як сімейний лікар, так і лікар будь-якої спеціальності державної, приватної клініки або лікар-ФОП.

Мати декларацію з лікарем не обов'язково, головна умова для отримання електронного рецепту – пацієнт має бути зареєстрований у електронній системі охорони здоров'я.

Рецепт надходить у вигляді коду в смс-повідомленні на телефон пацієнта, зазначений у його профілі в ЕСОЗ.

На які ліки потрібен е-рецепт

Е-рецепт на антибактеріальні перпарати діє вже рік, а з 1 квітня 2023 програму розширили на всі зареєстровані в Україні рецептурні засоби. Це близько 60% ліків. До переліку входять:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі протизаплідні);

препарати на лікування артеріального тиску, серцевих захворювань;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

препарати для розрідження крові;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Як наголошують у МОЗ, медичні препарати, які раніше продавали за паперовим рецептом, тепер можна купити і за е-рецептом, що буде значно зручніше для лікаря, пацієнта та фармацевта.

"За електронним рецептом продаватимуться ті ліки, які і раніше відносилися до категорії рецептурних. Ви могли бачити це в їх інструкції по застосуванню, де у графі "категорія відпуску" вказувалося "за рецептом", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нововведення у правилах продажу ліків викликало ажіотаж в українських аптеках, оскільки популярні препарати від гіпертонії, алергії, знеболюючі, препарати екстреної контрацепції входять до переліку рецептурних.

У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили це питання: "Якщо препарат відповідно до інструкції підлягає відпуску виключно за рецептом лікаря, у такому випадку дійсно потрібен рецепт. Однак, це не нова норма, МОЗ не змінює правила відпуску лікарських засобів. При цьому ви завжди можете отримати рекомендацію від фармацевта щодо безрецептурних аналогів зазначених ліків, а ще краще – звернутися до лікаря, який призначить вам ефективне лікування”.

Які медикаменти доступні без рецепта

Перелік рецептурних засобів із впровадженням е-рецепту в Україні не розширюється. Медикаменти, що не вимагають обов'язкового призначення лікарем, як і раніше, будуть доступні в аптеці без спеціального рецепту, зазначають у МОЗ.

До безрецептурних препаратів відноситься більшість симптоматичних ліків: ібупрофен, парацетамол, анальгін у таблетках, цитрамон, більшість антигістамінних препаратів у таблетках, судинозвужуючі краплі в ніс, льодяники від кашлю та відхаркувальні препарати (без кодеїну), антисептики та ін.

Щоб дізнатися, чи потрібен рецепт на ліки, необхідно знайти його інструкцію на будь-якому з сайтів онлайн-аптек та перевірити графу "Умови відпуску".

Також можна скористатися сайтом Державного реєстру лікарських засобів України.

Паперові рецепти більше не дійсні?

Е-рецепт в Україні планують запроваджувати поступово. Паперові бланки, як і раніше, будуть використовуватися при призначенні ліків.

Так, лікар зможе виписати рецепт на паперовому бланку, наприклад, якщо в медустанові проблеми зі зв'язком, світлом або якщо у пацієнта немає телефону.

Перехідний період, коли буде однаково можливим використання двох типів рецептів, триватиме щонайменше до завершення воєнного стану.

"Пацієнт може сам вибрати, за яким рецептом йому зручніше придбати ліки в аптеці – електронними або паперовими", - зазначив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Хто зможе купувати ліки без рецепта

Під час воєнного стану є низка винятків на придбання рецептурних препаратів.

В аптеках, що знаходяться на території громад, де ведуться активні бойові дії, рецепт від лікаря на купівлю лікарських засобів не потрібен (крім психотропних, сильнодіючих засобів).