Лекарства в аптеках – по назначению врача. Что нужно знать о е-рецепте

Главное о е-рецепте

Электронный рецепт является аналогом рецепта от врача на бумажном бланке. Он формируется и хранится в Электронной системе здравоохранения (ЭСЗ).

Пациент получает е-рецепт в виде смс-сообщения после назначения специалистом. По такому рецепту можно приобрести лекарства в любой аптеке страны, которая имеет договор с Национальной службой здоровья.

В электронном рецепте указывается не торговая марка препарата, а международное непатентованное название (действующее вещество). Таким образом, пациент может самостоятельно определить лекарство какого производителя покупать.

Срок действия е-рецепта 30 дней. С ним можно приобрести меньшее количество лекарства, чем прописал врач. При этом повторно получать рецепт для покупки остатков препарата не нужно.

В случае хронических заболеваний, когда пациент принимает медикаменты постоянно, врач может выписывать повторный е-рецепт дистанционно без личного приема.

Как получить электронный рецепт

Е-рецепт может оформить как семейный врач, так и врач любой специальности государственной, частной клиники или же врач-ФЛП.

Иметь декларацию с врачом не обязательно, главное условие для получения электронного рецепта – пациент должен быть зарегистрирован в Электронной системе здравоохранения.

Рецепт приходит в виде кода в смс-сообщении на телефон пациента, указанный в его профиле в ЭСЗ.

На какие лекарства нужен е-рецепт

Е-рецепт на антибактериальные перпараты действует уже год, а с 1 апреля 2023 средства. Это около 60% лекарств. В перечень входят:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

препараты для разжижения крови;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокоительные.

Как подчеркивают в Минздраве, медицинские препараты, которые ранее продавали по бумажному рецепту, теперь можно купить и по е-рецепту, что будет значительно удобнее для врача, пациента и фармацевта.

"По электронному рецепту будут продаваться те лекарства, которые и раньше относились к категории рецептурных. Вы могли видеть это в их инструкции по применению, где в графе "категория отпуска" указывалось "по рецепту", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Нововведения в правилах продажи лекарств вызвало ажиотаж в украинских аптеках, поскольку популярные препараты от гипертонии, аллергии, обезболивающие, препараты экстренной контрацепции входят в перечень рецептурных.

В Министерстве здравоохранения разъяснили данный вопрос: "Если препарат в соответствии с инструкцией подлежит отпуску исключительно по рецепту врача, в таком случае действительно нужен рецепт. Однако это не новая норма, Минздрав не изменяет правила отпуска лекарственных средств. При этом вы всегда можете получить рекомендацию от фармацевта относительно безрецептурных аналогов указанного лекарства, а еще лучше – обратиться к врачу, который назначит вам эффективное лечение".

Какие медикаменты доступны без рецепта

Перечень рецептурных средств с внедрением е-рецепта в Украине не расширяется. Медикаменты, не требующие обязательного назначения врачом, по-прежнему будут доступны в аптеке без специального рецепта, отмечают в Минздраве.

К безрецептурным препаратам относится большинство симптоматических лекарств: ибупрофен, парацетамол, анальгин в таблетках, цитрамон, большинство антигистаминных препаратов в таблетках, сосудосуживающие капли в нос, леденцы от кашля и отхаркивающие препараты (без кодеина), антисептики и пр.

Чтобы узнать, нужен ли рецепт на лекарство, необходимо найти его инструкцию на любом из сайтов онлайн-аптек и проверить графу "Условия отпуска".

Также можно воспользоваться сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины.

Бумажные рецепты больше недействительны?

Е-рецепт в Украине планируют внедрять постепенно. Бумажные бланки по прежнему будут использовать при назначении лекарств.

Так, врач сможет выписать рецепт на бумажном бланке, к примеру, если в медучреждении проблемы со связью, светом, или если у пациента нет телефона.

Переходный период, когда будут одинаково применяться оба типа рецептов, продлится как минимум до конца военного положения.

"Пациент может сам выбрать, по какому рецепту ему удобнее приобрести лекарства в аптеке – электронным или бумажным", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Кто сможет покупать лекарства без рецепта

Во время военного положения есть ряд исключений на приобретение рецептурных препаратов.

В аптеках, которые находятся на территории громад, где ведутся активные боевые действия, рецепт от врача на покупку лекарственных средств не нужен (кроме психотропных, сильнодействующих средств).