Ліки будуть в дефіциті? В МОЗ зробили заяву після удару РФ по фармскладу

Компанія "Оптіма-Фарм" є другим найбільшим фармдистриб'ютором України, який забезпечував 20% місячного запасу ліків по всій державі. Нещодавній удар по підприємству став другим цього року.

"Ворог постійно намагається нас послабити, але йому це не вдасться. І безпосередньо, якщо ми говоримо про руйнування складу 25 жовтня, це дійсно був величезний склад", - сказав Адаманов.

Він пояснив, що компанія була готова до нової ворожої атаки і запускає резервний буферний склад, який забере на себе ті обсяги, які забезпечував зруйнований склад.

"Тому дефіциту не передбачається. Також інші дистриб'ютори, розуміючи ситуацію, переналаштовують свої маршрути, щоб підставити плече і допомогти перекрити ті регіони, які перекривав цей склад для того, щоб не було дефіциту", - зазначив заступник міністра.

Затримки із поставками ліків

Водночас він повідомив, що можуть бути перебої по термінах поставок ліків. Внаслідок того, що був зруйнований і офіс, компанії знадобиться близько двох тижнів, щоб все переналаштувати.

Крім того, Адаманов пояснив, що у разі виникнення подібних критичних ситуацій є велика кількість гуманітарної допомоги, яка надходить від різних фармацевтичних компаній. Вона покриває критичні потреби країни.

За словами заступника міністра, МОЗ, Держлікслужба, виробники, постачальники та аптечні мережі перебувають у постійній координації для оперативного реагування на потребу у ліках. У пріоритеті постачання - антибіотики, інсуліни, онкопрепарати.