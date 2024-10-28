Лікарняний онлайн: з якими хвовробами можна оформити та як це зробити

Під час воєнного стану в Україні пацієнти, які мають симптоми COVID-19, грипу чи ГРВІ, можуть оформити лікарняний онлайн. Це зручно й ефективно: дистанційна форма допомагає знизити навантаження на лікарні та мінімізує ризик поширення інфекцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Онлайн-лікарняний надається терміном на 5 днів, а для його продовження необхідний особистий візит до лікаря.
Для того, щоб його отримати, потрібно діяти за інструкцєю:
Зазначається, що документи друкувати чи приносити фізично не потрібно, оскільки уся інформація зберігається у системі.
Однак, якщо хвороба не минула після 5 днів, вам потрібно прийти до лікаря особисто, щоб продовжити лікарняний.
Раніше у ПФУ розповіли про те, хто має право на оплату лікарняного в розмірі 100% середньої зарплати.
У нашому матеріалі ви зможете детально ознайомитися із тим, як та на який строк в Україні оформлюється лікарняний по догляду за дитиною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.