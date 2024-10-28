Больничный онлайн: с какими болезнями можно оформить и как это сделать

Во время военного состояния в Украине пациенты, имеющие симптомы COVID-19, гриппа или ОРВИ могут оформить больничный онлайн. Это удобно и эффективно: дистанционная форма помогает снизить нагрузку на больницы и минимизирует риск распространения инфекций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Онлайн-больничный предоставляется сроком на 5 дней, а для его продления необходим личный визит к врачу.
Для того чтобы его получить, нужно действовать по инструкции:
Отмечается, что документы печатать или приносить физически не требуются, поскольку вся информация хранится в системе.
Однако если болезнь не прошла после 5 дней, вам нужно прийти к врачу лично, чтобы продолжить больничный.
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