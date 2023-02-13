У лікарнях Горлівки третина поранених окупантів має обмороження кінцівок

У російській армії забезпечення солдатів зимовим спорядженням перебуває на вкрай низькому рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, що з січня 2023 року значно зросла кількість військовослужбовців РФ із ознаками обмороження кінцівок.
"У медичних закладах Горлівки Донецької області кількість росіян з таким діагнозом складає до 30 відсотків від усіх поранених", - вказали у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, українські військові під Вугледаром розбили вщент елітну бригаду морської піхоти Росії.
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