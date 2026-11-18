За даними останніх звітів Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), з 2019 до 2025 року кількість інфекцій кровотоку, спричинених резистентною Klebsiella pneumoniae, зросла на 72%.

Це значно віддаляє Євросоюз від поставленої мети - скоротити кількість таких випадків на 5% до 2030 року.

Інфекції, пов'язані з цією бактерією, становлять серйозну загрозу для пацієнтів, особливо тих, хто перебуває в лікарнях. Рівень смертності від них зазвичай становить від 40% до 70%.

За результатами аналізів, деякі штами клебсієли вже виробили стійкість майже до всіх антибіотиків, зокрема й нових.

Керівник відповідного напряму досліджень ECDC Крістіан Гіске назвав ситуацію з резистентною Klebsiella pneumoniae найбільш тривожною серед усіх даних про супербактерії, зібраних у Європі за останній рік.

Йдеться про ширшу проблему антимікробної резистентності - здатності бактерій і грибків пристосовуватися до препаратів, які мають їх знищувати.

За оцінками, щороку через такі інфекції в ЄС, Ісландії та Норвегії помирають близько 35 тисяч людей. Гіске назвав це серйозною загрозою для громадського здоров'я.

Чому клебсієлу складніше зупинити

Оскільки бактерія може передаватися від одного пацієнта до іншого, ECDC закликає лікарні посилити профілактику та контроль інфекцій. Серед необхідних заходів - ретельна гігієна рук, правильне використання рукавичок та інших засобів індивідуального захисту, а також якісне прибирання і дезінфекція приміщень.

Такі методи вже допомогли європейським країнам зменшити поширення іншої небезпечної лікарняної бактерії - MRSA. У 2025 році кількість інфекцій кровотоку, спричинених нею, була на 19% меншою, ніж у 2019 році. Це навіть перевищило ціль ЄС, яка передбачала скорочення на 15% до 2030 року.

Однак із клебсієлою ситуація складніша. За словами Гіске, ця бактерія живе в кишківнику людини й може утворювати там значні резервуари. Тому заходи, які виявилися ефективними проти MRSA, не обов'язково дадуть такий самий результат у боротьбі з Klebsiella.

Для стримування її поширення лікарням доведеться дотримуватися ще суворіших правил інфекційної безпеки.

