Ізраїль поділився медичним досвідом

Посол Ізраїлю Рої Розенбліт під час церемонії наголосив на стійкості українців та ізраїльтян, зокрема військових і медиків.

"Ми, українці та ізраїльтяни, відкрили неймовірну силу серед наших громадян, наших військових, наших лікарів і медсестер. Цю силу можна описати одним словом: resilience, стійкість", - сказав він.

Посол запевнив, що Посольство Ізраїлю й надалі ділитиметься з Україною своїми технологіями та досвідом і допомагатиме розвивати стійкість у різних сферах.

Під час візиту Рої Розенбліт також оглянув лікарню. Керівник Центру UNBROKEN Олег Білянський ознайомив його із сучасними технологіями та методами лікування й реабілітації пацієнтів, які використовує команда центру.

Обладнання для підготовки медиків

Про призначення переданого обладнання розповіла керівниця Симуляційного навчального центру Школи медицини UNBROKEN Анастасія Дяківнич. Воно працюватиме в навчальному хабі медичного об’єднання.

Начальниця відділу охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко відзначила важливість міжнародної підтримки для розвитку медичної системи.

"Без допомоги наших колег з-за кордону ми б не змогли побудувати таку систему охорони здоров’я. Наукова та фінансова підтримка допомагає нам втілювати наші плани в життя та надавати якісну допомогу населенню", - сказала вона.