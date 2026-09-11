Кардіоцентр отримав обладнання на 2,5 млн грн: воно допоможе безпечно перевозити пацієнтів

Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України отримав сучасне обладнання для медичного транспорту вартістю близько 2,5 млн гривень. Його передав німецький благодійний фонд "Синьо-жовтий хрест".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення кардіохірурга Центру та співзасновника ГО "Дія в Україні" Назара Озерянського у Facebook .

Нове обладнання для Кардіоцентру

За його словами, реалізація проєкту тривала майже пів року.

"Міжнародна підтримка має найбільшу цінність тоді, коли вона швидко перетворюється на реальну допомогу пацієнтам. Саме це сьогодні і відбулося", - написав Озерянський.

Нове обладнання дозволить безпечніше транспортувати як немовлят, так і дорослих пацієнтів у критично важких станах.

Для медичного транспорту передали:

дефібрилятор із монітором;

монітор (пацієнта);

апарат штучної вентиляції легень;

газовий аналізатор із розкладними картриджами.

"Щиро дякую голові фонду "Синьо-жовтий хрест" пані Лінді Май, яка також є Почесним консулом України в Німеччині, за довіру та щиру допомогу Україні в найнайважчі часи. Окрема подяка директору Центру Георгію Маньковському за всебічну підтримку цієї ініціативи на всіх етапах розвитку", - додав Озерянський.

Він також зазначає, що сподівається, що передача нового обладнання стане початком подальшої співпраці і попереду ще багато спільних ініціатив, які допоможуть рятувати життя українців.

Фонд передає допомогу українським лікарням

Німецький благодійний фонд "Синьо-жовтий хрест" системно підтримує українську медичні заклади. Окрім обладнання для Кардіоцентру, нещодавно в межах гуманітарної місії фонд передав допомогу у відділення інтенсивної терапії та реанімації малюків у різних містах: