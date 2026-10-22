"Українська команда" передала чергову автівку розвідникам "Артану", - Палатний

Як пише РБК-Україна , про це повідомив у Facebook керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

Бійці "Артану" подякували всім українцям, які допомагають наближати Перемогу.

"Упевнений, що наша з вами допомога додасть бійцям швидкості та мобільності. І збереже життя та здоров’я наших героїв", - наголосив керівник "Української команди".

Він зазначив, що бійці "Артану" виконують найскладніші та найризикованіші завдання на різних напрямках фронту.

"Автомобілі на передовій - це надійна логістика і збережені життя наших бійців. "Українська команда" передала спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України мікроавтобус "Мерседес", - написав Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала на передову вже понад сотню автівок, 4000 дронів, 600 генераторів і зарядних станцій та інше необхідне обладнання. Загалом – майже 2000 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.

Також раніше ми повідомляли, що "Українська команда" передала спецтранспорт медикам Kraken.