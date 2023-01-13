Лікарні на тимчасово захоплених територіях змушені лікувати виключно військових РФ
Російські окупанти облаштовують свої військові госпіталі на базі українських лікарень, що працюють на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на півдні Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначає Центр, через велику кількість поранених серед своїх військовослужбовців росіяни обладнують дедалі більшу кількість госпіталів. Таку практику вони вже застосовували у тимчасово окупованих районах Луганської області.
"Зокрема, у Бердянську повністю закрили відділення дитячого денного стаціонару у міській лікарні. Там тепер лікують російських військових", - повідомляє ЦНС.
Кількість військових госпіталів, які окупанти розгортають на місці цивільних лікарень, за даними Центру, збільшується щотижня. Натомість місцевим мешканцям в обслуговуванні відмовляють.
"Ми закликаємо цивільне населення тимчасово окупованих територій за можливості виїжджати на підконтрольні українському уряду території. Ви отримаєте усю необхідну допомогу та послуги", - наголошує ЦНС.
Днями РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти перевдягаються у військову форму Збройних сил України і планують провокації під "чужим прапором".
Крім того, ми писали, що на тимчасово окупованих територіях України водіям масово видають російські посвідчення та номери на авто.
Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що ворог вдається до нових методів тиску на цивільних, зокрема примусово видає російські паспорти та змушує "евакуюватися" вглиб РФ.
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