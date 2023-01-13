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Больницы на временно захваченных территориях вынуждены лечить исключительно военных РФ

Новина українською →
Украина, Пятница 13 января 2023 16:01
Больницы на временно захваченных территориях вынуждены лечить исключительно военных РФ Фото: на временно оккупированных территориях Украины местным жителям негде лечиться (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты обустраивают свои военные госпитали на базе украинских больниц, работающих на временно оккупированных территориях Украины, в том числе на юге Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечает Центр, из-за большого количества раненых среди своих военнослужащих россияне оборудуют все большее количество госпиталей. Такую практику они применяли во временно оккупированных районах Луганской области.

"В частности, в Бердянске полностью закрыли отделение детского дневного стационара в городской больнице. Там теперь лечат российских военных", - сообщает ЦНС.

Количество военных госпиталей, которые оккупанты разворачивают на месте гражданских больниц, по данным Центра, увеличивается еженедельно. В то же время местным жителям в обслуживании отказывают.

"Мы призываем гражданское население временно оккупированных территорий при возможности выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории. Вы получите всю необходимую помощь и услуги", - отмечает ЦНС.

На днях РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты переодеваются в военную форму Вооруженных сил Украины и планируют провокации под "чужим флагом".

Кроме того, мы писали, что на временно оккупированных территориях Украины водителям массово выдают российские удостоверения и номера на авто.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что враг прибегает к новым методам давления на гражданских, в том числе принудительно выдает российские паспорта и заставляет "эвакуироваться" вглубь РФ.

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