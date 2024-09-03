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У лікарні святого Луки у Львові виявили посилку з протитанковими мінами, - мер

Фото: у лікарні святого Луки у Львові виявили посилку з протитанковими мінами (t.me/lviv_adm)
Автор: Тетяна Степанова

У львівській лікарні святого Луки сьогодні ввечері, 3 вересня, виявили посилку із підозрілими предметами, схожими на протитанкові міни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Львова Андрія Садового.

"Сьогодні в лікарні Святого Луки виявили посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни. Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці", - написав Садовий.

Як пізніше повідомив мер, фахівці встановили, що це навчальні міни. Правоохоронні органи розслідують хто, як і з якою метою передав цю посилку до лікарні.

Нагадаємо, днями у Львівській області знайшли залишки російських ракет Кинджал" та Х-101.

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Львів