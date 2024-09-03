У лікарні святого Луки у Львові виявили посилку з протитанковими мінами, - мер

"Сьогодні в лікарні Святого Луки виявили посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни. Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці", - написав Садовий.

Як пізніше повідомив мер, фахівці встановили, що це навчальні міни. Правоохоронні органи розслідують хто, як і з якою метою передав цю посилку до лікарні.