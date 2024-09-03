В больнице святого Луки во Львове обнаружили посылку с противотанковыми минами, - мэр

Во львовской больнице святого Луки сегодня вечером, 3 сентября, обнаружили посылку с подозрительными предметами, похожими на противотанковые мины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Львова Андрея Садового.
"Сегодня в больнице Святого Луки обнаружили посылку с подозрительными предметами, похожими на противотанковые мины. Сейчас на месте работают взрывотехники и все соответствующие службы. Персонал и пациенты в безопасности", - написал Садовый.
Как позже сообщил мэр, специалисты установили, что это обучающие мины. Правоохранительные органы расследуют, кто, как и с какой целью передал эту посылку в больницу.
Напомним, на днях во Львовской области нашли остатки российских ракет "Кинжал" и Х-101.
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