У лікарні помер рятувальник, поранений під час обстрілу Білопілля 17 липня

"17 липня в м. Білопілля російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу. Шістьох рятувальників було травмовано. Сергій отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в МВС, старшому лейтенантові служби цивільного захисту Сергію Антоненку було 22. З перших днів війни він ніс службу в Білопіллі.

"На його рахунку не одна вдало ліквідована пожежа та вчасно надана допомога мирним українцям, які постраждали від ворожих ударів", - додали правоохоронці.

Обстріл Білопілля Сумської області

17 липня російські війська влаштували обстріл Білопілля Сумської області з артилерії. Ворог атакував центр міста, коли там було багатолюдно. Також повідомлялося про влучення на територію частини ДСНС. Спочатку повідомлялося про двох загиблих і 10 поранених. Наступного дня стало відомо про ще одну жертву. Рятувальник Сергій Антоненко став четвертою жертвою обстрілу Білопілля Сумської області 17 липня.