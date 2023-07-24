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В больнице умер спасатель, раненый во время обстрела Белополья 17 июля

Фото: в больнице умер спасатель, раненый во время обстрела Белополья 17 июля (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

В результате российской атаки на Белополье Сумской области погиб спасатель Сергей Антоненко. Врачи 7 дней боролись за его жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"17 июля в г. Белополье российский снаряд попал на территорию пожарно-спасательного подразделения. Шестеро спасателей были травмированы. Сергей получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.

Как рассказали в МВД, старшему лейтенанту службы гражданской защиты Сергею Антоненко было 22. С первых дней войны он нес службу в Белополье.

"На его счету не один удачно ликвидированный пожар и своевременно оказанная помощь мирным украинцам, пострадавшим от вражеских ударов", - добавили правоохранители.

Обстрел Белополья Сумской области

17 июля российские войска устроили обстрел Белополья Сумской области из артиллерии. Враг атаковал центр города, когда там было многолюдно. Также сообщалось о попадании на территорию части ГСЧС. Изначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых. На следующий день стало известно о еще одной жертве. Спасатель Сергей Антоненко стал четвертой жертвой обстрела Белополья Сумской области 17 июля.

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Сумская область