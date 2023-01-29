До лікарні під Луганськом привезли близько 300 поранених бойовиків ПВК "Вагнера", - Генштаб

До лікарні селища Ювілейне під Луганськом привезли близько 300 поранених бойовиків ПВК "Вагнера", але лікарі відмовляються їм надавати необхідну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що оскільки більшість із них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, до 15 міської багатопрофільної лікарні Ювілейного Луганської області доставлено до 300 найманців так званого ПВК "Вагнера", - йдеться у зведенні Генштабу.

Раніше ми писали, що у Новоайдарі Луганської області стався вибух у лікарні, де лікувалися російські окупанти.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни продовжують використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військових.

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