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До лікарні під Луганськом привезли близько 300 поранених бойовиків ПВК "Вагнера", - Генштаб

Фото: у лікарню під Луганськом привезли близько 300 поранених бойовиків ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

До лікарні селища Ювілейне під Луганськом привезли близько 300 поранених бойовиків ПВК "Вагнера", але лікарі відмовляються їм надавати необхідну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, до 15 міської багатопрофільної лікарні Ювілейного Луганської області доставлено до 300 найманців так званого ПВК "Вагнера", - йдеться у зведенні Генштабу.

Повідомляється, що оскільки більшість із них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу.

Раніше ми писали, що у Новоайдарі Луганської області стався вибух у лікарні, де лікувалися російські окупанти.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни продовжують використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військових.

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