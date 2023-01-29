В больницу под Луганском привезли около 300 раненых боевиков ЧВК "Вагнера", - Генштаб

В больницу поселка Юбилейное под Луганском привезли около 300 раненых боевиков ЧВК "Вагнера", но врачи отказываются им предоставлять необходимую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что, поскольку большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь.

"Противник продолжает нести значительные потери. Так, в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников так называемого ЧВК "Вагнера", - говорится в сводке Генштаба.

Ранее мы писали, что в Новоайдаре Луганской области произошел взрыв в больнице, где лечились российские оккупанты.

Также ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне продолжают использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных.

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