Лікарні Маріуполя переповнені хворими, а морги не встигають забирати тіла померлих

У міськраді повідомили, що морги не встигають забирати тіла померлих. За словами місцевої мешканки, у її батька трапився інсульт, але у госпіталізації відмовили, бо там не було місць.

"Лишили його вдома. Можна так сказати нічого не робили, а лише призначили якісь пігулки. 7 січня він помер. До моргу його забрали лише 8 числа о п'ятій годині вечора. Я в тітки запитала чому так, а вона каже дуже багато померлих людей було за вихідні і морг не встигає забирати", - розповіла жінка.

У міській раді зазначають, що окупанти продовжують справжній геноцид цивільних жителів. У місті немає жодних умов для лікування, а люди просто вмирають.