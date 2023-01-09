Больницы Мариуполя переполнены больными, а морги не успевают забирать тела умерших

В горсовете сообщили, что морги не успевают забирать тела умерших. По словам местной жительницы, у ее отца случился инсульт, но в госпитализации отказали, потому что там не было мест.

"Оставили его дома. Можно так сказать ничего не делали, а только назначили какие-то таблетки. 7 января он умер. В морг его забрали только 8 числа в пять часов вечера. Я у тети спросила почему так, а она говорит очень много умерших людей было за выходные и морг не успевает уносить", - рассказала женщина.

В городском совете отмечают, что оккупанты продолжают настоящий геноцид гражданских жителей. В городе нет никаких условий для лечения, а люди просто умирают.