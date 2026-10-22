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Лікарні Києва забезпечують альтернативними джерелами тепла, світла та води, - Кличко

17:09 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Мер Києва Віталій Кличко (фото: kyivcity.gov.ua)

Столичні лікарні забезпечують альтернативними джерелами постачання тепла, води та електроенергії на випадок пошкодження основних систем внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час перевірки готовності до зими одного з найбільших медзакладів лівого берега.

Так, забезпеченість наших медзакладів власним теплом, водою та альтернативною генерацією гарантує, що реанімації, операційні та життєвоважливе обладнання в лікарнях працюватимуть безперервно за будь-яких умов.

"Перевірив готовність до зими однієї з лікарень на лівому березі. Це багатопрофільний комунальний заклад, де надають допомогу пацієнтам із найтяжчими патологіями. Зараз у стаціонарі майже 740 пацієнтів, більшість із яких потребують або вже перенесли складні операції", - розповів Віталій Кличко.

Кличко перевірив готовність до зими однієї з найбільших медустанов лівого берега столиці (фото: kyivcity.gov.ua)

Мер зазначив, що лікарня вже має власну котельню, свердловину, генератори та сонячну електростанцію.

"Лікарня вже підключена до опалення від власної котельні. Має свердловину для водопостачання. Є резервне підключення до мереж "Київводоканалу", - відзвітував Кличко.

Кличко перевірив готовність до зими однієї з найбільших медустанов лівого берега столиці (фото: kyivcity.gov.ua)

Щодо резервного живлення та альтернативної енергетики, то, за його словами, для безперебійної роботи обладнання є 8 дизель-генераторів. А також встановили сонячну електростанцію на 250 кВт.

"Додатково монтують автономне зовнішнє освітлення на сонячних панелях та вертикальні вітрогенератори", - зазначив Віталій Кличко.

Кличко перевірив готовність до зими однієї з найбільших медустанов лівого берега столиці (фото: kyivcity.gov.ua)

Крім того, як розповів мер, в лікарні облаштували укриття з ліжками та операційною кімнатою з необхідним обладнанням.

Як повідомлялося раніше, в Києві до опалення підключені вже 60% пансіонатів для пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Місто також забезпечує ці заклади системами резервного енергоживлення, водопостачання, мобільними газовими котельнями та сонячними батареями.

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