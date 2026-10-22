Больницы Киева обеспечивают альтернативными источниками тепла, света и воды, - Кличко

Да, обеспеченность наших медучреждений собственным теплом, водой и альтернативной генерацией гарантирует, что реанимации, операционные и жизненно важное оборудование в больницах будут работать непрерывно при любых условиях.

"Проверил готовность к зиме одной из больниц на левом берегу. Это многопрофильное коммунальное учреждение, где оказывают помощь пациентам с тяжелыми патологиями. Сейчас в стационаре почти 740 пациентов, большинство из которых нуждаются или уже перенесли сложные операции", - рассказал Виталий Кличко.

Кличко проверил готовность к зиме одного из крупнейших медучреждений левого берега столицы (фото: kyivcity.gov.ua)

Мэр отметил, что больница уже имеет собственную котельную, скважину, генераторы и солнечную электростанцию.

"Больница уже подключена к отоплению от собственной котельной. Имеет скважину для водоснабжения. Есть резервное подключение к сетям "Киевводоканала", - отчитался Кличко.

Кличко проверил готовность к зиме одного из крупнейших медучреждений левого берега столицы (фото: kyivcity.gov.ua)

Что касается резервного питания и альтернативной энергетики, то, по его словам, для бесперебойной работы оборудования есть 8 дизель-генераторов. А также установили солнечную электростанцию на 250 кВт.

"Дополнительно монтируют автономное наружное освещение на солнечных панелях и вертикальные ветрогенераторы", – отметил Виталий Кличко.

Кличко проверил готовность к зиме одного из крупнейших медучреждений левого берега столицы (фото: kyivcity.gov.ua)

Кроме того, рассказал мэр, в больнице обустроили укрытие с кроватями и операционной комнатой с необходимым оборудованием.