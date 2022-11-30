В лікарні Донецька доставили понад 720 поранених росіян: ситуація на фронті

29 листопада ЗСУ відбили шість атак росіян в Луганській та Донецькій областях, а українська авіація завдала 17 ударів по ворожим військам та техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штабу ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.
Російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.
"Зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - зазначили у Генштабі.
Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів росіян.
За минулу добу ЗСУ збили 3 БпЛА типу “Орлан-10”.
Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.
Крім цього, протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ.
Також, в тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.
Нагадаємо, що російські батальйонні тактичні групи з квітня деградували під час різних операцій, включаючи атаки на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
Також повідомлялося, що російські війська досягли незначних успіхів у районі Бахмута. Окупанти перебільшили свої "успіхи" на фронті.
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