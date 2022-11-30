В больницы Донецка доставили более 720 раненых россиян: ситуация на фронте

29 ноября ВСУ отразили шесть атак россиян в Луганской и Донецкой областях, а украинская авиация нанесла 17 ударов по вражеским войскам и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.
Российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка на Харьковщине и города Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.
"Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины", - отметили в Генштабе.
Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов россиян.
За прошедшие сутки ВСУ сбили 3 БпЛА типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов.
Кроме этого, в течение прошлой недели в лечебные учреждения временно оккупированного города Донецка доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.
Также, во временно оккупированном городе Горловка, одна из гражданских больниц перепрофилирована на военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускается исключительно медицинский персонал.
Напомним, что российские батальонные тактические группы с апрелядеградировали во время различных операций, включая атаки на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск.
Также сообщалось, что российские войска добились незначительных успехов в районе Бахмута. Оккупанты преувеличили свои "успехи" на фронте.
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